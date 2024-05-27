“قربلة في البرلمان” بسبب غياب وزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية

لبنى أبروك – هبة بريس

مرة أخرى، آثار غياب وزراء الحكومة عن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، ضجة كبيرة.

عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، قال في تدخله بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الإثنين : “جوج الوزراء الله يشافيهوم عتاذرو عن الحضور وعوضوا بوزيرين، حنا مفخبارناش كان خصو يتم التشاور معنا لتغيير الأسئلة”.

وأضاف بوانو قائلا: “اذا كانت الحكومة اتجاوبنا السبت والحد مرة من الدار البيضاء مرة من اكادير معندنا حتى مشكيل..”

من جهته، اعتبر سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، أن غياب وزراء الحكومة عن جلسات الأسئلة الشفوية أن خروج أعضاء الحكومة عبر كبسولات لتقديم الحصيلة مقابل الغياب عن البرلمان يطرح أكثر من سؤال.

وأضاف بعزيز قائلا: “نلح ونؤكد على أن المكان المناسب لتقديم الكبسولات والإجابة عن الأسئلة للنواب والمواطنين هو المؤسسة التشريعية.”

تدخلات النواب لم ترق رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الذي تناول الكلمة، وخاطبهم بالقول: “موضوع تغيير الوزراء أمر مضبوط وفق النظام الداخلي للمجلس، مشيرا الى أن مرض أحد الوزراء أو تكليفه بمهمة يسمح له بالغياب عن جلسة الأسئلة الشفوية.