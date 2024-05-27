نشرة إنذارية: طقس حار من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من المناطق
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا (ما بين 37 و42 درجة) بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 40 درجة، غدا الثلاثاء، بكل من زاكورة، وطاطا، وقلعة السراغنة، وبني ملال، والفقيه بنصالح والرشيدية.
كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بكل من بني ملال، والفقيه بنصالح، ومكناس، والحاجب، والرشيدية، وخنيفرة، وفاس، وصفرو، ومولاي يعقوب، وأزيلال، ووزان، والخميسات، والرحامنة، وطاطا، وزاكورة، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وخريبكة، وسطات، والحوز، وقلعة السراغنة، ومراكش، وتاونات، وداخل أقاليم العرائش، وشفشاون.
7 تعليقات
وقتها نسال الله العفوة والعافية من الرحمان الرحيم
يجب الحفاظ علا المواريد المائية الصالحة للشرب وعدم التبدير فيه نحن مقبلين علا فصل صيف حار
في هذه الفترة ارتفاع درجة الحرارة يجب تكثير شرب الماء وخاصة الأطفال الصغار والمسنين من اجل عدم جفاف الجسم .
اللهم اقينا من حر جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب 🤲
في هذه الفترة يتغير المناخ إلى أربعة فصول في اليوم لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر وخصوصا في المناطق الجبلية التي يكثر فيها الصواعق الرعدية التي تسبب في بعض الأحيان الوفاة ، اللهم احفظ رعاة الغنم والرحال اللهم آمين 🤲.
إنها حرارة 🥵 شديدة في الدنيا وما بالكم بحرارة جهنم اتقوا الله والرجوع إليه واستغفروه إن الله غفوراً رحيما ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.
لطفك بنا يا رب وأسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم صلي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.