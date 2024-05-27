نشرة إنذارية: طقس حار من الثلاثاء إلى الخميس بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا (ما بين 37 و42 درجة) بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 40 درجة، غدا الثلاثاء، بكل من زاكورة، وطاطا، وقلعة السراغنة، وبني ملال، والفقيه بنصالح والرشيدية.

كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بكل من بني ملال، والفقيه بنصالح، ومكناس، والحاجب، والرشيدية، وخنيفرة، وفاس، وصفرو، ومولاي يعقوب، وأزيلال، ووزان، والخميسات، والرحامنة، وطاطا، وزاكورة، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وخريبكة، وسطات، والحوز، وقلعة السراغنة، ومراكش، وتاونات، وداخل أقاليم العرائش، وشفشاون.