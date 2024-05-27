المغرب يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لقصف مخيم برفح
هبة بريس
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إدانة المملكة المغربية واستنكارها الشديدين لإقدام الجيش الإسرائيلي على قصف مخيم يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطيني قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، إذ تؤكد على أهمية الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح، فإنها تجدد دعوتها إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للفلسطينيين وضمان النفاذ الآمن، وبدون عوائق، للمساعدات الإنسانية والإغاثية على نطاق واسع إلى قطاع غزة، عبر جميع المنافذ، بما فيها معبر رفح.
13 تعليقات
نسال الله النصر القريب لاهلنا في كل شبر من فلسطين
الويل ثم الويل لي ايسرائيل في اعمالها الاجرامية علا كل المدنيين في رفح وغيرها
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نصركم الله وثبت اقدامكم
عاشت المقاومه.عاشت غزه العزه.
اللهم نصرك الذي وعدت يا الله عاجل وليس اجل يا كريم يا جبار.
اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم
اللهم أنصر إخواننا في فلسطين وغزة ورفح
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
النصر من ربي
اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة العزة والكرامة
ربنا ينصر غزه يارب يارب انصر العرب يارب
الظلم ظلمات يوم القيامة،هل يعتقد الظالم ان الله غائب عن المكان الذي ظلم فيه الأبرياء هم شهداء ان شاء الله في الجنة والظالم يحسب ان الله غافلا عن فعلته كلا ثم كلا
مصدر مسؤول