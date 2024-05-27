سلطات البيضاء تشرع في إفراغ بعض البنايات المجاورة لحديقة الجامعة العربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت سلطات الدار البيضاء صباح اليوم في عملية تحرير كبيرة للملك العام بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية و خاصة بالقرب من حديقة الجامعة العربية.

و في هذا الصدد، حلت عدد من الجرافات و الآليات مدعومة بالقوات العمومية في واحدة من أضخم عمليات تحرير الملك العام بالدار البيضاء و خاصة البنايات المشيدة على واجهة شارع إبراهيم الروداني.

و قد تم إخبار سكان العمارات والبنايات المحادية لحديقة الجامعة العربية بانطلاق عمليات هدم عدد من البنايات العشوائية و كذا الواجهات التي تم إحداثها بشكل غير قانوني، و هو الأمر ذاته لبعض الأحياء بجوار القاعة المغطاة لكرة السلة التي كان يستغلها نادي الوداد الرياضي.

*الصورة من الأرشيف