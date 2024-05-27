سلطات البيضاء تشرع في إفراغ بعض البنايات المجاورة لحديقة الجامعة العربية

2024-05-27 / 16:03
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شرعت سلطات الدار البيضاء صباح اليوم في عملية تحرير كبيرة للملك العام بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية و خاصة بالقرب من حديقة الجامعة العربية.

و في هذا الصدد، حلت عدد من الجرافات و الآليات مدعومة بالقوات العمومية في واحدة من أضخم عمليات تحرير الملك العام بالدار البيضاء و خاصة البنايات المشيدة على واجهة شارع إبراهيم الروداني.

و قد تم إخبار سكان العمارات والبنايات المحادية لحديقة الجامعة العربية بانطلاق عمليات هدم عدد من البنايات العشوائية و كذا الواجهات التي تم إحداثها بشكل غير قانوني، و هو الأمر ذاته لبعض الأحياء بجوار القاعة المغطاة لكرة السلة التي كان يستغلها نادي الوداد الرياضي.

*الصورة من الأرشيف

2024-05-27 / 16:03
0

مقالات ذات صلة

قنطرة المحمدية.. مشروع صرفت عليه الملايير يستحق أن يدخل…

2024-05-27 / 12:45

خدمة الحجز المسبق بمطار محمد الخامس تريح المسافرين و…

2024-05-24 / 12:20

البيضاء بدون “كاريانات” قبل المونديال.. قرار يلزم بهدم البراريك…

2024-05-20 / 15:04

خط جديد aerobus يربط وسط الدار البيضاء بمطار محمد…

2024-05-20 / 10:35

سلطات البيضاء تشرع في الإعداد لتحويل درب عمر و…

2024-05-16 / 20:06

مجلس البيضاء يصادق على زيادة سعر الرحلة في الترامواي…

2024-05-16 / 19:03

عمدة البيضاء تبشر الساكنة بانطلاق أشغال مشروع RER للقطار…

2024-05-11 / 14:26

عمدة البيضاء: “حوالي مليون شخص استعملوا خطوط الباصواي في…

2024-05-03 / 22:32

بقيمة مليارين ونصف.. سلطات البيضاء ستقتني حافلات للنقل السياحي

2024-05-03 / 13:26

إطلاق مشاريع ضخمة لتهيئة مداخل البيضاء و “الميترو” حلم…

2024-04-19 / 15:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى