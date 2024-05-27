قيادات الأحرار تؤكد فخرها بإنجازات الحكومة وتوجه نقدا لاذعا لرفاق بنعبد الله

هبة بريس

أكدت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار أنه يحق للتجمعيين أن يفخروا بمختلف الإنجازات الحكومية المحققة خلال نصف الولاية، والتي لم تتمكن حكومات سابقة من تحقيقها، موجهة سهام انتقادها لحزب التقدم والاشتراكية بشكل لاذع.

بايتاس: انحراف السياسة لدى الرفاق

أكد مصطفى بايتاس، الوزير وعضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، خلال اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية في أكادير، أن “أحزاب الأغلبية لديها حرص على احترام الدستور، في المقابل هناك حزب سياسي يريد عرقلة الآلية الديمقراطية داخل البرلمان”، موضحا أن هذا الأسلوب “تفهمناه سابقا لكن اليوم ظهر أن هذا السلوك سيؤدي إلى انحراف العملية السياسية”.

وأفاد بايتاس بأن حزب الكتاب، وعوض أن يطبق الفصل 100 أو 101 من الدستور المتعلق بمساءلة رئيس الحكومة في البرلمان، فرض على الحكومة أن ترد على ما أسماه “بعض الورقات” التي يكتبها بعض الوافدين الجدد بشكل انفعالي، رغبة منهم في أن يلجوا مؤسسات الدولة. وتابع قائلا :”من يريد أن يدخل للمؤسسات يجب أن يتقدم للانتخابات وأن يقبله الناس”.

اوجار: كائنات سياسية يغضبها النجاح

من جانبه، رد محمد أوجار، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بقسوة على الرسالة المفتوحة التي صاغها حزب “التقدم والاشتراكية” منتقدا الحصيلة المرحلية للحكومة، مشيرا إلى أن “هناك اليوم مع الأسف الشديد كائنات سياسية عوض الاشتغال والانكباب على البناء يغضبها النجاح”.

واسترسل قائلا “هناك أحزاب لا تتحمل النجاح وكأنهم في عدوانية مع البلاد، هناك من هو مغرم بكتابة الرسائل والندوات، لكن لم تنفعهم جميع أشكال التشويش”. وأضاف منتقدا رفاق نبيل بنعبد الله، أن تحرير رسائل لا قيمة لها ولا مصداقية لها “لا يمكن أن يبني مجدا سياسيا”.

وفي سياق آخر، وصف أوجار “التجميع الوطني للأحرار” بـ “الحزب الأكبر في المغرب وأكثره نزاهة وأخلاقا”، معبرا عن افتخاره بإنجازات الحكومة، وتابع: “يجب أن نعتز بالجماعات المحلية، بحكم أن القانون المؤسس للجماعات المحلية وقعه بالعطف الوزير الأول أحمد عصان (مؤسس حزب الأحرار)، واليوم يولي عزيز أخنوش أهمية كبيرة جدا لموضوع الجماعات المحلية”.

الطالبي العلمي: فوضى تهريب النقاش

أما القيادي التجمعي رشيد الطالبي العلمي فوجه مدفعيته الثقيلة لحزب التقدم والاشتراكية، إذ شدد على أن قيام حزب التقدم والاشتراكية بتهريب النقاش من المؤسسات بأنه “فوضى”، بحسب تعبيره.

وأكد الطالبي العلمي أن تاريخ حزب التقدم والاشتراكية توقف عند سنة 1991 قبل سقوط جدار برلين، مبرزا أن “وظيفة النخب السياسية في القرن 21 هي تحقيق التنمية كما يراهن على ذلك حزب الأحرار، وليس الصراع من أجل الكرسي كما يفعل حزب التقدم والاشتراكية”.

وذكر القيادي التجمعي أن “وظيفة النخب السياسية في القرن 21 هي تحقيق التنمية كما يراهن على ذلك حزب الأحرار، وليس الصراع من أجل الكرسي كما يفعل حزب التقدم والاشتراكية”.

وتابع قائلا: “كنت مضطرا لإنزال المستوى لإجابة البعض الذي يعتبر نفسه فوق الجميع، ولو تم إنجاز المهام التي أوكلت لكم لما صدر بلاغ ملكي لا يسمح لكم بتحمل المسؤولية مستقبلا”.

ولفت الطالبي العلمي إلى فشل التقدم والاشتراكية أثناء تحمله المسؤولية في الحكومات السابقة، خصوصا تأخر إنشاء المشاريع المتعلقة بالماء، والمشاكل التي خلفها تدبير وزراء التقدم والاشتراكية في قطاع الإسكان والتعمير وقطاع الصحة.

يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء من قبل الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، يأتي بعد الجولات الجهوية للمنتخبين في الجهات الـ 12 للمملكة، إذ يشكل مناسبة لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا للوقوف عند أهم توصيات ممثلي الحزب بالجماعات ومجالس الجهات والغرف المهنية من أجل تجويد العمل الترابي وتحسين الأداء.