أمن سطات يستخدم جهازBOLAWRAP لتطويق شاب قاوم ضابط شرطة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات تمكنت من توقيف شابين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، أحدهما تم توقيفه باستعمال جهاز “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه، بعد أن أبدى مقاومة عنيفة تجاه عناصر الشرطة.

فيما تم توقيف المشتبه فيه الآخر بمدينة برشيد، وذلك بناء على مجموعة من مذكرات البحث الصادرة في حقه على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز كميات من مخدر الشيرا والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.