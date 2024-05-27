انهيار عمارة بوركون.. “مستقبل مجهول” يهدد الساكنة بتشرد طويل

هبة بريس – البيضاء

اهتزت مدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع المنصرم، على وقع انهيار عماة مكونة من 4 طوابق بحي بوركون.

وانهارت العمارة المتواجدة بتقاطع شارعي العنق ومولاي يوسف، بسبب إصلاحات عشوائية، في الطابق الأرضي.

وأسفرت فاجعة انهيار العمارة، عن تسجيل خسائر مادية كبيرة، بسبب فقدان الساكنة لكافة أموالهم وممتلكاتهم.

وتواجه الساكنة، منذ يوم الفاجعة، مصيرا مجهولا، بسبب مبيتهم لأيام في العراء واضطرار بعضهم للإقامة مؤقتا لدى عائلاتهم وجيرانهم.

وتطالب الساكنة، السلطات المعنية، بالكشف عن الاجراءات والقرارات التي ستتخذ لإيوائهم وتسوية وضعهم، خاصة أنهم فقدوا جميع أموالهم ووثائقهم الشخصية، وانقلبت حياتهم بسبب الفاجعة بين ليلة وضحاها.