وجدة.. إنتخاب محمد إبراهيمي أمينا جهويا لـ”البام” بجهة الشرق

هبة بريس – وجدة

تحت إشراف القيادة الجماعية للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب، انتخب مئات المؤتمرات والمؤتمرين بجهة الشرق يوم أمس الأحد 26 ماي الجاري بمركز الدراسات والبحوث الإجتماعية والإنسانية بمدينة وجدة،محمد إبراهيمي أمينا جهويا للحزب بجهة الشرق خلال المؤتمر الجهوي الثالث للحزب تحت شعار ” حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، انخراط قوي ومسؤول لضمان الاستمرارية “.

وفي كلمة له عقب انتخابه، تحدث الأمين الجهوي بحس نضالي ينم عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، كما اغتنم فرصة تناوله الكلمة لتقديم عبارات الشكر والتقدير لكل مؤتمرات ومؤتمري جهة الشرق الذين انتخبوه، مؤكدا لجموع الحاضرات والحاضرين بالمؤتمر أنه يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وعبر ابراهيمي عن شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر الجهوي؛ مبديا عزمه على الاشتغال إلى جانب كل مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة؛ للحفاظ على كل المنجزات التي تم تحقيقها في السابق، والمضي قدما لمواصلة بناء تنظيم حزبي قوي ومنسجم.

كما تم انتخاب حميد الشاية، رئيسا للمجلس الجهوي للحزب بالجهة، وكذا عضوات و أعضاء المجلس الجهوي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شكر الشاية أعضاء المجلس الجهوي لوضعهم الثقة في شخصه، مؤكدا أن نجاح أي شخص تم تكليفه هو رهين بدعم وانخراط جميع المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم.

وأكد الشاية أن البام بجهة الشرق وجه رسائل إيجابية لكل الجهات من خلال نجاح مؤتمره الجهوي، مشيرا إلى أن النتائج المحققة في استحقاقات 2021 كانت باهرة بمجهود وتضحيات الجميع؛ والرهان اليوم هو المحافظة على موقع الجهة وتعزيزه خلال الاستحقاقات المقبلة.