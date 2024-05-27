الأمن يأمر الفنادق بإلغاء طلب عقد الزواج
هبة بريس – الرباط
أمرت المصالح الأمنية، المؤسسات الفندقية، بمختلف مدن المملكة، بإلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج لـ”المتزوجين” الراغبين في المبيت.
ونقلت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية أمرت الفنادق، بعدم مطالبة زبنائها بالادلاء بعقد الزواج لاستقبالهم.
كما أمرت السلطات الأمنية، الفنادق، بالسماح للنساء بالمبيت في مدن إقامتهن.
هذا ويشار الى أن عدد من المؤسسات الفندقية تفاعلت مع خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعلنت إلغاء طلب عقد الزواج.
وكان وهبي قد عبر عن رفضه لشرط الإدلاء بعقد الزواج للإقامة في الفنادق مشددا على عدم قانونية الاجراء.
53 تعليقات
اكثر المعلقين من اكثر الزبناء ترددًا على ديور الدعارة، لكن في السوشل ميديا و التعلقات كاع كيوليو مسلمين و مؤمنين.. سبحان الله اصلا فندق اغلبية الشباب هو البرتوش فين عمرك شتي شي حد غادي معا شي وحدة للفندق ههه
بطريقة غير مباشرة سيتم تغيير الفندق باسم هههههههههههه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الرقيب على المؤمن قلبه و عقله و إيمانه و ليس موظف الاستقبال بالفندق و لا حتى كل حراس الاخلاق .
شكرا لكم السيد الوزير.كيف يعقل أننا نعيش عصر التقدم والتكنولوجيا ونحن لازلنا نعيش عهد العصر القديم.نعم للتحرر والتقدم والحرية…شكرا السيد الوزير شكرا جزيلا.
الدعارة أصبحت قانونية في فنادق المغرب شيئ عادي على دولة القانون هههههههههههه
هو اصلا دعارة موجوده بكثره بدون فنادق هذا لا يمكننا تستر عليه
تنشيط السياحة الداخلية او الفساد الداخلي.
والأن مؤسسة النقذ الدولي تكون ساهمت في فسادمؤساستنا وإعطاء الضوء الأخضر في الزيادة في القروض.
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
حسبناالله ونعم الوكيل.
مبروك علينا مزال مازال هادي البداية.حسبنا الله ونعم الوكيل
انظروا كيف نقطة بسيطة من الماء ماذا فعلت . بالله عليكم هل هذا الموضوع هو الاهم . لماذا لا نطالب بالشغل لحاملي الشهادات و نطالب بتحسين مستوى التعليم و التطبيب .
صدق من قال ” طاحت الصمعةً علقوا الحجام ”
بمعنى قضية عقد الزواجً هي الاهم .
مستقبل الاجيال الصاعدة هو المهم اكثر من الفنادق .
وهل سيدلون ببطاقة التعريف. أو يمكنهم الاداء المسبق لغرفة لمدة ساعتين أو أربع ساعات حيت ستصبح نسبة الملء 100با100. ومادا عن الفصل 509 من القانون الجناءي الخاص بالفساد والمشاركين في أعدادها و مادا إدا كانت خيانات زوجية ولى حتى هي ما غايبقاش الامن يدخل فيها وتولي عادية
هذه خطة جهنمية يريد الامن من ورائها ابتزاز اي واحد تبت لهم انه مقيم مع امراة غير زوجته في فندق ما لان الكل يعرف ان معلومات كل من اقام في الفندق تؤخد الى مفوضية الشرطة