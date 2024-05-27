الأمن يأمر الفنادق بإلغاء طلب عقد الزواج
هبة بريس – الرباط
أمرت المصالح الأمنية، المؤسسات الفندقية، بمختلف مدن المملكة، بإلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج لـ”المتزوجين” الراغبين في المبيت.
ونقلت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية أمرت الفنادق، بعدم مطالبة زبنائها بالادلاء بعقد الزواج لاستقبالهم.
كما أمرت السلطات الأمنية، الفنادق، بالسماح للنساء بالمبيت في مدن إقامتهن.
هذا ويشار الى أن عدد من المؤسسات الفندقية تفاعلت مع خرجة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعلنت إلغاء طلب عقد الزواج.
وكان وهبي قد عبر عن رفضه لشرط الإدلاء بعقد الزواج للإقامة في الفنادق مشددا على عدم قانونية الاجراء.
28 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
باختصار دار الدعارة ماشي فندوق
نسأل الله العظيم السلامة والعافية
نحن في الطريق الى العلمانية عين باين بلا زواق اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اعود بالله من غضب الله
يعنى اصبح بامكا ن كل شخص يريد ان يمارس الرذيلة الذهاب الى الفندق ليمارس فاحشة الزنا بكل ارياحية اذن اخلاقنا تتااكل شيئا فشيئا حسبنا الله ونعم الوكيل
عليكم لعنة الله إلى يوم الدين يا من يفسد في البلد بغير إصلاح
مبروك و ألف مبروك علينا و على بلادنا مزيدا من التقدم و الرقي ؟ شرعنة العلاقات الرضائية او بعبارة اصح شرعنة الفساد بطريقة ماكرة تنم عن جهد جهيد يقوم به وزير العدل ومن وراءه الذي ترك ملفات حارقة في وزارة العدل اهمها تنفيذ احكام عالقة منذ اكثر من عقد من الزمان ضد علية القوم و مضى في سياسة تجطيم البقية الباقية من ااخلاق المغاربة