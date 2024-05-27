بأسلوب الراي العصري.. منال بنشليخة تصدر أغنية “مهبولة”

هبة بريس

أطلقت النجمة المغربية منال بنشليخة، أغنيتها الجديدة “مهبولة”، وهي ثالث أغنية فردية من ألبومها المرتقب “آرابيان هارتبريك”، المتوقع صدوره في سبتمبر 2024، تقدم منال من خلال هذا الإصدار الجديد أغنية بأسلوب الراي العصري، مما يضيف لمسة جديدة إلى مسيرتها الفنية.

فيديو كليب “مهبولة” هو مشهد بصري مدهش، مليء بالألوان والحنين، ينقلنا إلى حي كازاوي في أوائل سنوات 2000، حيث تميزت تلك الفترة بأسلوب الحياة البسيطة والأزياء التي كانت تعكس موضة الألفينات، مثل الجينز الفضفاض والاقمصة الملونة.

وتعيدنا الأجواء في الكليب، إلى زمن مليء بالحنين والتفاصيل التي كانت تميز تلك الحقبة، وبذلك تظل منال بنشليخة وفية لعادتها في “تمغريب”، حيث تدمج ببراعة عناصر من الثقافة المغربية، مسلطة الضوء على تقاليدها وارتباطها العميق بجذورها الثقافية، مع الحفاظ على جمالية غنية بالألوان، مستمرة في مفاجأة جمهورها وتقديم أعمال جديدة ومبدعة.

تجربة منال الأولى في غناء الراي أسفرت عن أغنية مميزة تبرز أصالتها وتفردها، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تخوض فيها النجمة المغربية تجربة أداء هذا النوع الموسيقي، والذي أدته باحترافية عالية.

ويترقب جمهور منال بشوق إصدار ألبوم “آرابيان هارتبريك”، حيث يعتبرون أغنية “مهبولة” مؤشرًا واضحًا على ما يمكن توقعه من هذا الألبوم المنتظر، منال بنشليخة تواصل إثبات مكانتها المتميزة في الساحة الموسيقية المغربية، مبرزةً إبداعها وتنوع مواهبها الفريدة.