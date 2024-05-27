قنطرة المحمدية.. مشروع صرفت عليه الملايير يستحق أن يدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إنه العبث في أسمى تجلياته، فوضى و استهثار و تلاعب بأرواح المواطنين و بسلامة الراجلين و مستعملي الطريق على حد سواء، ملخص ما يقع بقنطرة الموت بالمحمدية التي تشهد منذ حوالي سنتين أعمال توسيع قنطرة توجد بامتداد شارع فلسطين طريق عين تكي بالمحمدية.

انطلق المشروع سنة 2022، و صرفت عليه الملايير من المال العام، لكنه توقف فجأة رغم أن الأشغال لم تتجاوز آنذاك 30 في المئة، اختفى العمال و الآليات في “العيد الكبير” من السنة الماضية، و ظلت أطلال المشروع تسائل كل من له ضمير و يتحلى و لو بجزء بسيط من روح المسؤولية في قنطرة تسجل كل يوم عدد من حوادث السير بعضها مميت.

تم تعيين الوالي امهيدية، فعادت الآليات من جديد، و لاكت ألسنة سكان المحمدية الكثير من التبريرات و الحجج الواهية التي راجت بالمدينة عن أسباب تأخر المشروع، و في زخم كل ذلك، ظل المواطن ، الراجل و الراكب على حد سواء، ضحايا لانعدام المسؤولية لدى كل من ساهم في تلك المهزلة، من قريب كان أو من بعيد، في مشروع يفترض أن يكون كل من شارك في “فضائحه” منذ بنائه أول مرة للآن، رهن المحاسبة لا في كراسي التدبير.

على أي حل امهيدية، و تم استئناف العمل، لكن ظلت العشوائية و الفوضى هي السمة الأبرز لهذا المشروع الذي يخفي وراءه، الكثير من الفضائح و الملفات، و بالضبط خلف “لوطوروت” هناك حيث نبتت العشرات من التجمعات السكنية التي سنعود لها بالتفصيل، و التي بدورها تستحق أن يتم التحقيق في تفاصيلها من الألف للياء إذا كنا في بلاد الحق و القانون كما يقال.

نعود للقنطرة العجيبة، القنطرة التي يشتغل بها العمال دون توفر أدنى معايير السلامة، لا لهم و لا لمستعملي الطريق، راجلين و ركاب و من بينها غياب علامات التشوير، و تزاحم الآليات مع المارة و السيارات، فضلا على طريقة بناء القنطرة التي تطرح أكثر من علامة استفهام، لدرجة أن كل من يمر بعين المكان لم يعد يمني النفس بأن تنتهي الأشغال في أقرب وقت بقدر ما بات يتمنى أن لا تكون هاته القنطرة سببا في فاجعة من فواجع هذا الوطن لا قدر الله مستقبلا.

هو مشروع ولد بتشوهات خلقية و أخلاقية من أوله، حاول الوالي امهيدية إصلاح ما أفسده غيره، لكن لا يمكن أن يكون الإصلاح بهاته الطريقة و بهاته العشوائية و بالتلاعب بحياة المواطنين، و في خضم كل ذلك نتساءل متى ينتهي هذا المشروع الذي يستحق أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، القنطرة العجيبة، التي يبدو أنها لن تنتهي…