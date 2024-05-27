على المباشر.. وفاة “مي السعدية” المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي
هبة بريس – الرباط
توفيت صباح يومه الاثنين، المسنة “مي السعدية” المعروفة باقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقت اليوتيوبر “سارة” التي تكفلت ب”مي السعدية” قبل سنوات، مباشرا عبر حسابها بتطبيق “تيك توك”، ظهرت من خلاله وهي منهارة بسبب احتضار “مي السعدية”.
وأعلنت “سارة”، وفاة “مي السعدية”، وسط تفاعل عدد من المتابعين للمباشر الذين دعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة ولسارة بالصبر.
35 تعليقات
اللهم ارحمها رحمة واسعة واسكنها الفردوس الاعلي من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
كانت سارة تستغل مي السعدية من أجل رفع المشاهدة لمصلحتها .
مي السعدية اللهم اغفر لها وأرحمها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا وأسكنها فسيح جناتك .
أنت ياسارة الله يسامحك على الصور والفيديوهات التي كنت تعرضينها في التواصل الاجتماعي امًا مي السعدية الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته.، إنا لله وإنا إليه راجعون .
والله عار وعيب عليك ان تنشري موتها في المباشر ألم تحترمي موتها وهي مسكينة روحها ترفّع إلى العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيك .
إذا كنت فعلا تحبينها وتحترمها كان عليك تحترم موتها ولا تنشر موتها على المباشر لا حولة ولا قوة إلا بالله العظيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد تألمنا عند سماعنا خبر وفاتها اللهم ارحمها واغفر لها وأرحمها بواسع رحمتك وأنت أرحم الراحمين إنا لله وإنا إليه راجعون.
إذا كنت فعلاً تعتبرينها كقولك إنها أمك كان عليك ان لا تستغلينها لجلب المال حسبنا الله ونعم الوكيل . انالله وانا اليه راجعون
اللهم تبثها عند السؤال منكر ونكير اللهم ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها من الظالين.
سيدة كانت جاهلة ولم تعرف ولكن أنت السبب ياسارة من علمتها الكلام الساقط أمام العالم حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ربي يأخذ منك الحق من مي السعدية ذهبت ضحية ..
اللهم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن ذنوبها ( قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت)
سارة يجب على السلطات القضائية متابعتها قضائيا لأنها كانت تستغل مي السعدية من اجل رفع المشاهدة وربح المال من ظهرها حسبنا الله ونعم الوكيل.
ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي . إنا لله وإنا إليه راجعون.
حتى الموت لم تتركيها ياسارة قمت بنشرها على حسابك في فيسبوك والله هذا منكر يجب محاسبتك على هذا الفعل الرديل الذي لايطابق ديننا الحنيف .
لديك الجرأة على تصويرها وهي تغادر الدنيا.انت من أي طين أنت لست ببشر ليس في قلبك ذرة حب ورحمة ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك ياسارة يجب معاقبتك على ذالك ..