على المباشر.. وفاة “مي السعدية” المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس – الرباط

توفيت صباح يومه الاثنين، المسنة “مي السعدية” المعروفة باقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت اليوتيوبر “سارة” التي تكفلت ب”مي السعدية” قبل سنوات، مباشرا عبر حسابها بتطبيق “تيك توك”، ظهرت من خلاله وهي منهارة بسبب احتضار “مي السعدية”.

وأعلنت “سارة”، وفاة “مي السعدية”، وسط تفاعل عدد من المتابعين للمباشر الذين دعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة ولسارة بالصبر.