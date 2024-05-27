على المباشر.. وفاة “مي السعدية” المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي
هبة بريس – الرباط
توفيت صباح يومه الاثنين، المسنة “مي السعدية” المعروفة باقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقت اليوتيوبر “سارة” التي تكفلت ب”مي السعدية” قبل سنوات، مباشرا عبر حسابها بتطبيق “تيك توك”، ظهرت من خلاله وهي منهارة بسبب احتضار “مي السعدية”.
وأعلنت “سارة”، وفاة “مي السعدية”، وسط تفاعل عدد من المتابعين للمباشر الذين دعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة ولسارة بالصبر.
35 تعليقات
يرحمها
الله يرحمها
أللهم اغفر لها وارحمها برحمتك الواسعة واسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين.
الله يرحمها ويغفر لها يا رب
ألله يرحمها ويسكنها فسيح جناته
الله يرحمها و يغفر لها و يسكنها فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته البقاء لله
الله يرحمها يارب
لا إله إلا الله البقاء لله وحده ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمها برحمته الواسعة
لها الرحمة والمغفرة وجنات النعيم بإذن الله
اللهم اغفر لها ورحمها واسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين
اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اغسلها بالثلج و الماء والبرد اللهم تجاوز عنها اللهم اجعل الجنة دارها
البقاء و الدوام لله اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
ربنايرحمهاويغفرلهاويسكنهافسيح جناته
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الاعلى من الجنه يارب العالمين
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الاعلى من الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
اللهم ارحمها واغفر لها و اسكنها فسيح جناتك