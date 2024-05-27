على المباشر.. وفاة “مي السعدية” المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي

2024-05-27 / 10:11
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هبة بريس – الرباط

توفيت صباح يومه الاثنين، المسنة “مي السعدية” المعروفة باقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت اليوتيوبر “سارة” التي تكفلت ب”مي السعدية” قبل سنوات، مباشرا عبر حسابها بتطبيق “تيك توك”، ظهرت من خلاله وهي منهارة بسبب احتضار “مي السعدية”.

وأعلنت “سارة”، وفاة “مي السعدية”، وسط تفاعل عدد من المتابعين للمباشر الذين دعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة ولسارة بالصبر.

2024-05-27 / 10:11
35

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‫35 تعليقات

  10. لا إله إلا الله البقاء لله وحده ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين

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  15. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم اغسلها بالثلج و الماء والبرد اللهم تجاوز عنها اللهم اجعل الجنة دارها

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  19. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الاعلى من الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

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