بابوا غينيا: مصرع أزيد من 2000 شخص في انزلاق للتربة

2024-05-27 / 10:05
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هبة بريس – وكالات

قال المركز الوطني لمواجهة الكوارث لمكتب الأمم المتحدة في عاصمة بابوا غينيا الجديدة، بور موريسبي، الاثنين، إن “انزلاق التربة الذي سجل في قرية نائية دفن أكثر من ألفَي شخص أحياء، وتسبب في دمار كبير”.

ووقعت الكارثة، فجر الجمعة (عصر الخميس ت غ)، في ولاية إينغا، في وسط هذا الأرخبيل، وباغتت السكان النيام.

وأوضح المركز الوطني لمواجهة الكوارث، أن انزلاق التربة تسبب في “دمار كبير في المباني، والبساتين، وأثر على شريان الحياة الاقتصادي للبلاد”.

وجاء في الرسالة التي تلقاها مسؤولون من الأمم المتحدة، صباح الاثنين، أن الطريق السريع الرئيس، الذي يؤدي إلى منجم بورغيرا “مسدود بالكامل”.

وأضافت “ما زال الوضع غير مستقر؛ ما يشكل خطرا مستمرا على فرق الإنقاذ والناجين على حد سواء”.

وأشارت إلى أن حجم الكارثة يتطلب “إجراءات فورية، وتعاونا من جميع الأطراف”، ولا سيما الجيش وجهات الاستجابة الوطنية والإقليمية.

ودعت الرسالة الأمم المتحدة إلى إبلاغ شركاء بابوا غينيا الجديدة في التنمية “وغيرهم من الأصدقاء الدوليين” بآخر المستجدات، مشيرة إلى أنه يجب تنسيق المساعدة من خلال مركز الكوارث.

2024-05-27 / 10:05
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‫12 تعليقات

  1. ياربي السلامة انهيارالارض يسبب كارثة إنسانية تهدد ملايين الأشخاص جراء ذالك

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  4. انهيار الأرض يخلق خسائر بشرية كبيرة في هذه الحالة فريق الطوارئ تكون مستعدة في انتشال الجثث التي تعرضت لانهيار الأرض.

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  5. الانهيارات الأرضية أو بمفهوم آخر الانزلاقات الأرضية وهي حركة الصخرية أو التربة فهي تشكل خطرا كبيرا نسأل الله السلامة للجميع .

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