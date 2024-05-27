الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قياديين في “حماس” برفح
هبه بريس – وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح الإثنين، أنه اغتال في هجومه على رفح مساء الأحد قياديين في مكتب الضفة الغربية التابع لحركة حماس.
وحسبما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في “إكس”، فإن الغارة الجوية التي نفذت شمال غرب رفح أسفرت عن مقتل كل من ياسين ربيعة وخالد نجار.
وأوضح البيان أن ربيعة كان “مسؤولا عن كامل النشاط الإرهابي لحماس في يهودا والسامرة، ونقل الأموال إلى أهداف إرهابية والتخطيط لهجمات إرهابية لحماس في جميع أنحاء يهودا والسامرة. كما نفذ العديد من الهجمات التي قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي”.
وأضاف البيان أن النجار “كان مسؤولا كبيرا في قيادة حماس بالضفة الغربية، وهو الذي أدار عمليات إطلاق النار وأنشطة إرهابية أخرى في الضفة الغربية وقام بتحويل أموال مخصصة لأنشطة حماس الإرهابية في غزة. كما نفذ عدة هجمات إرهابية قاتلة قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي”.
10 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، مع تكريس حماية السيادة الوطنية لدولة إسرائيل لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة بالسلام وبالتضامن والوئام. اللهم ارحم الضحايا واغفرلهم وتقبلهم في الشهداء سواء كانوا يهودا أو مسلمين.
الصهاينة ينابيع الإرهاب القتلة المجرمين يتكلمون عن الأبرياء بالإرهاب والغريب في الأمر عرب الذل يتعاملون معهم وكأنهم إخوتهم.اللهم أحرق خونة العرب دنيا وآخرة