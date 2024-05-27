دخان وألسنة اللهب تتصاعد خلال قصف جوي إسرائيلي على غزة يوم الخميس. تصوير: بشار طالب - رويترز.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قياديين في “حماس” برفح

2024-05-27 / 09:28
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هبه بريس – وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح الإثنين، أنه اغتال في هجومه على رفح مساء الأحد قياديين في مكتب الضفة الغربية التابع لحركة حماس.

وحسبما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في “إكس”، فإن الغارة الجوية التي نفذت شمال غرب رفح أسفرت عن مقتل كل من ياسين ربيعة وخالد نجار.

وأوضح البيان أن ربيعة كان “مسؤولا عن كامل النشاط الإرهابي لحماس في يهودا والسامرة، ونقل الأموال إلى أهداف إرهابية والتخطيط لهجمات إرهابية لحماس في جميع أنحاء يهودا والسامرة. كما نفذ العديد من الهجمات التي قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي”.

وأضاف البيان أن النجار “كان مسؤولا كبيرا في قيادة حماس بالضفة الغربية، وهو الذي أدار عمليات إطلاق النار وأنشطة إرهابية أخرى في الضفة الغربية وقام بتحويل أموال مخصصة لأنشطة حماس الإرهابية في غزة. كما نفذ عدة هجمات إرهابية قاتلة قُتل فيها جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي”.

2024-05-27 / 09:28
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