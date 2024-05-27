هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر، في الساعات الأولى من صباح الإثنين ، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 16 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربا .