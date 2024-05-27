هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش
هبة بريس
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر، في الساعات الأولى من صباح الإثنين ، بعرض ساحل إقليم الدريوش.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 16 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربا .
12 تعليقات
نسأل الله السلامة والعافية
نسأل الله اللطف في القضاء
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
الله يتبتنا على الشهادة
الله يلطف بنا كانت قوية بزاف
الله يلطف بينا يا رب
نسال الله السلامة والعافية
نسأل الله تعالى السلامة للجميع اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين برحمتك
اللهم احفظ بلدنا من الزلازل والبراكين..
منطقة الريف والشمال معروضة للزلازل أكثر..
اللهم السلامة للجميع يارب العالمين..
انا ايضا شعرت بالهزة الأرضية باقليم الناظور