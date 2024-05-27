هزة ارضية
الصورة تعبيرية

هزة أرضية بقوة 4.5 درجات بعرض ساحل إقليم الدريوش

2024-05-27 / 09:18
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر، في الساعات الأولى من صباح الإثنين ، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 16 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربا .

2024-05-27 / 09:18
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‫12 تعليقات

  3. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

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