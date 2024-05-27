طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، إلى جانب نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة والمرفوقة برعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية.

وستسجل هبات لرياح أحيانا قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر غبار محلي فوق الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستستمر في الارتفاع فوق مجموع جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.