مجـ…ــزرة اسرائيلية جديدة في رفح باستهداف خيام النازحين

أفادت مصادر فلسطينية محلية بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، وإصابة آخرين، جراء استهداف غارات إسرائيلية خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمالي غرب رفح.

وفي التفاصيل، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عدداً كبيراً من القتلى والإصابات عقب استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين برفح. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد الدفاع المدني في غزة وصول 50 شخصاً بين قتيل وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح، موضحاً أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلي شمال غربي رفح، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح.

ومن جهتها، أكدت حماس أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت إلى منطقة رفح لتفقد القوات حيث تعهد بتكثيف العمليات العسكرية.