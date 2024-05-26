إيطاليا..مياه نهر ادجي بضواحي فيرونا تلفظ جثة شاب مغربي متحلّلة

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

لفظت مياه نهر ادجي، ، تحديدا في مصب النهر بمنطقة سان مارتينو بون البيركو بمحافظة فيرونا ، جثة متحلّلة تعود لشاب مغربي من مواليد مدينة البيضاء ، بعدما اختفى عن الأنظار.

وأفادت مصادر مطلعة لهبة بريس أنه كان يدعى قيد حياته ” ب أ ” يبلغ من السن 25 عاما كان يقيم بطريقة غير قانونية، قبل أن يغيب في ظروف مجهولة.

وأضاف ذات المصدر أنه عُثر على جثته في مرحلة متقدمة من التحلل على ضفاف مصب النهر، حيث جرى انتشالها من المياه بحضور السلطة المحلية .

وقد باشرت المصالح الإيطالية بالتحقيق في النازلة، فيما عمِلت سيارة الإسعاف على نقل الجثة إلى مستودع الأموات، في أفق إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، بسبب عدم وضوح ملامح الوجه بناء على تعليمات المدعي العام، و من المحتمل أن يكون الغريق ظل تحت مياه النهر لعدة أيام. وفي سياق متصل دخلت القنصل العام للمملكة المغربية بفيرونا عن الخط وعبرت عن حزنها العميق وقامت بتقديم تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم وشددت على أن الهيئة الديبلوماسية بفيرونا تواكب هده المأساة عن كتب حرصا منها على ضمان كرامة كافة المواطنين المغاربة في بلد إقامتهم.