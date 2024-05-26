سلطات أكادير تشن حملة ضد مقاهي “الشيشة”

2024-05-26 / 22:08
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شنت السلطات المحلية بالنفوذ الترابي للدائرة الحضرية  الإدارية الرابعة بحي الداخلة باكادير، يوم أمس السبت ، بتنسيق مع المصالح الامنية والشرطة الإدارية وعناصر القوات المساعدة، حملة واسعة ضد مقاهي “الشيشة” بالمحيط الجامعي .

ومكنت هذه الحملة النوعية، من حجز أزيد من 200 قنينة مستعملة في تدخين النرجيلة، وذلك خلال تدخلات همت عددا من المقاهي المخصصة لتقديم “الشيشة” ومستلزماتها، كما تم تحرير محاضر قانونية، في حق عدد من أرباب ومسيري هذه المقاهي المنتشرة بشكل كبير في عاصمة سوس.

ووفق المعلومات التي توصلت بها الجريدة ، فإن هذه العملية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتعليمات والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، كما ينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات مشددة في حق كل من ثبت تورطه في السماح بممارسة هذه الأنشطة خارج الضوابط القانونية.

2024-05-26 / 22:08
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