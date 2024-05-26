واشنطن تشرع في إنتاج طائرات “F16 – فايبر” المتطورة لتسليمها للمغرب

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عن البدء الرسمي لتصنيع مقاتلات “اف 16 فايبر” الـ25 لفائدة المغرب، تنفيذا لصفقة سبق توقيعها بين البلدين

وتتضمن اتفاقية تصنيع هذه المقاتلات الحربية، التي ستشرف على تصنيعها وإعدادها شركة “لوكهييد مارثن كورب” الأمريكية، كل من المغرب وتايوان.

وستقوم الشركة الأمريكية بتصنيع 90 طائرة من مقاتلات إف-16 لتكون جاهزة في سنة 2026، منها 66 وحدة ستذهب إلى تايوان، و24 منها ستذهب إلى المغرب.

وتعد هاته الطائرات الأكثر تطورا في صنف مقاتلات “إف 16″، وتشبه إلى حد ما مواصفات “إف-35″، خاصة من حيث المعدات والأجهزة الإلكترونية الحربية من الجيل الخامس.