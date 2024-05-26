رسميا.. النادي القنيطري يحقق الصعود إلى القسم الاحترافي الثاني

حقق فريق النادي القنيطري الصعود إلى القسم الاحترافي الثاني بعدما فاز على مضيفه حسنية لازاري وجدة بهدف دون رد، اليوم الأحد، في بطولة القسم الوطني هواة.

ورفع النادي القنيطري بفوزه في مباراة اليوم رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، ليحقق بذلك الصعود رفقة إتحاد يعقوب المنصور الذي كان قد ضمن صعوده في وقت سابق.

وكان النادي القنيطري قد نزل من القسم الاحترافي الثاني إلى القسم الوطني هواة وقضى هناك 3 مواسم قبل العودة من جديد إلى القسم الثاني الاحترافي.