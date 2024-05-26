انـ..ـقاذ شابة حاولت الانـــ..ــتحار من أعلى قنطرة بالدار البيضاء

2024-05-26 / 19:15
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حال تدخل مواطنين وعناصر أمنية ، عشية اليوم الأحد، دون تنفيذ فتاة لمحاولة انتحار من أعلى قنطرة على مستوى منطقة عين السبع بالدار البيضاء .

وحاولت الفتاة تنفيذ محاولة انتحار عبر القفز من أعلى قنطرة بمنطقة عين السبع ، قبل أن يتدخل مواطنون ومعهم بعض من الأمن ، حيث تم اقناع الفتاة بالنزول من أعلى القنطرة .

وقد تم اخطار عناصر الاسعاف التابعة للوقاية المدنية ليتم نقل الفتاة الى المستشفى للتأكد من سلامتها النفسية ، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات اقدام الفتاة على محاولة الانتحار.

2024-05-26 / 19:15
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