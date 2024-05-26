الإعلامي المقتدر عبد الصادق بن عيسى يترجل عن صـ ـهوة الحياة

توفي اليوم الأحد 26 ماي الإعلامي القدير عبد الصادق بنعيسى أحد رواد إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميدي1.

عبد الصادق بن عيسى كاتب وإذاعي مغربي ورئيس إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، عُرف بأسلوبه المتميز في سرد القصص البوليسية في الإذاعات المغربية

إلتحق عبد الصادق بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية سنة 1981 عن سن يناهز عشرين سنة. وتعلم فيها أسس العمل الإذاعي، إلى أن إقترحت عليه المؤسسة برنامج “ملفات بوليسية”. الذي يعتمد على مذكرات عبد اللطيف بوحموش، التي تتضمن قضايا سبق له أن تعاطى معها وكان شاهدا عليها.