الإعلامي المقتدر عبد الصادق بن عيسى يترجل عن صـ ـهوة الحياة
توفي اليوم الأحد 26 ماي الإعلامي القدير عبد الصادق بنعيسى أحد رواد إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميدي1.
عبد الصادق بن عيسى كاتب وإذاعي مغربي ورئيس إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، عُرف بأسلوبه المتميز في سرد القصص البوليسية في الإذاعات المغربية
إلتحق عبد الصادق بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية سنة 1981 عن سن يناهز عشرين سنة. وتعلم فيها أسس العمل الإذاعي، إلى أن إقترحت عليه المؤسسة برنامج “ملفات بوليسية”. الذي يعتمد على مذكرات عبد اللطيف بوحموش، التي تتضمن قضايا سبق له أن تعاطى معها وكان شاهدا عليها.
26 تعليقات
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان
اللهم ارحمه رحمة واسعة ، واغفر له وأكرم نزله ووسع مدخله، وألهم ذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله واكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض الجنة
ان لله وان اليه راجعون الله ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحموا ويوسع عليه ويتبته عند السؤال كان من اطيب الناس
انا لله و انا اليه راجعون
ولا حولا و لا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك ورزق اهله الصبر والسلوان عظم الله أجرهم و احسن عزاءهم