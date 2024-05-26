قنصلية مدريد تستبق عملية العبور برفع أيام الدوام الأسبوعية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

قادت القنصلية العامة للمملكة بالعاصمة “مدريد” حملة إستثنائية جديدة تروم خدمة المهاجرين المغاربة وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة لهم قبيل إنطلاق عملية “مرحبا” لهذه السنة.

وفتحت القنصلية المعنية أبوابها يوم أمس السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة مساء، إذ حج عدد كبير من المغاربة نحو هذا المركز لقضاء أغراضهم الإدارية سيما وأن اليوم كان عطلة نهاية الأسبوع إستغل فيها هؤلاء تلك المبادرة المحمودة وسط إستحسان وتنويه كبيرين.

واستفاد من هذه العملية عدد كبير من المغاربة الذين أتوا خصيصا لهذا الغرض، حيث تم إنجاز وتسليم جوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية فضلا عن المصادقة على الإمضاءات وتمكين المرتفقين من الاستشارات القانونية والعدلية.

وتعرف القنصلية العامة ب”مدريد” دينامية جديدة في التعامل مع طلبات المغاربة لا من حيث السرعة في التفاعل مع المواعيد أو من حيث تقليص ساعات الإنتظار، رغم العدد الكبير من الملفات الواردة على مصالحها، وقد يمكن لنا الجزم بأن المركز القنصلي ب”مدريد” يبقى أهم مركز على مستوى أوروبا يضم عددا مهولا من المغاربة القاطنين تحت نفوذه القنصلي، ناهيك عن عدد آخر يستفيد من خدماته في ظل القانون الجديد الذي مكن مغاربة العالم من التوجه نحو كل المراكز دونما حاجة إلى الإقامة تحت دائرتها القنصلية.