مــ..ـقتل 18 مدنيا على الأقل بنيران مسلحين وسط مالي

قتل 18 مدنيا على الأقل السبت بنيران مسلحين في قرية بوسط مالي، بحسب شهود عيان.

وقال ثلاثة من سكان القرية إن “جهاديين أطلقوا النار على قرويين على بعد ثلاثة كلم من ديالاساغو.

الحصيلة غير النهائية هي 18 قتيلا و21 جريحا”.

من ناحية ثانية أكد مصدر في الشرطة ومسؤول محلي ما حصل، وتحدثا عن سقوط 19 قتيلا.

وتتعرض القوات الحكومية في مالي لهجمات من متمردين أصوليين وتتمثل هذه الهجمات بالقصف ومهاجمة المعسكرات والمدن ومهاجمة الدوريات الأمنية في الطرق الوعرة وتفجير السيارات ونصب الكمائن، تؤدي هذه المواجهات لسقوط أعداد كبيرة من المدنيين بين قتيل وجريح.