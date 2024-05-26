أطلق عليها اسم “شهاب 2024”..الأسد الافريقي يدفع الجزائر لاجراء مناورات قرب الحدود مع المغرب

2024-05-26 / 18:26
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يبدو أن مناورات الأسد الافريقي السنوية التي تجربها القوات المسلحة الملكية بشراكة مع الجيش للأمريكي ، أضحت ترعب النظام العسكري الجزائري ودفعته الى الهرولة لاستعراض العضلات قرب الحدود مع المغرب .

سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري وبعدما الجمته طائرات ومروحيات الأسد الافريقي التي تجري مناوراتها في المناطق القريبة من الحدود الجزائري وفي أجزاء من تراب الصحراء المغربية ، سارع إلى إعطاء أوامره بإجراء مناورات عسكرية ليلية أطلق عليها اسم “شهاب 2024” في مناطق قريبة من الحدود المغربية.

مواقع جزائرية قالت أن هذا التمرين نفذته وحدات اللواء 38 للمشاة الميكانيكية وبمشاركة وحدا من مختلف القوات ووحدات للإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي عن الإقليم.

2024-05-26 / 18:26
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