مونديال الفوتسال.. القرعة تضع المنتخب المغربي رفقة البرتغال وطاجكستان وبنما

2024-05-26 / 18:36
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أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات البرتغال وطاجكستان وبنما .

وكان المنتخب الوطني المغربي قد نجح في النسخة السابقة من مونديال الفوتسال في بلوغ دور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

وسيشارك المنتخب الوطني في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

يشار إلى نهائيات كأس العالم للفوتسال ستقام في أوزبكستان خلال الفترة الممتدة ما بين 14 شتنبر و6 أكتوبر القادمين بمشاركة 24 منتخبا.

2024-05-26 / 18:36
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