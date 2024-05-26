إجراءات جديدة في مباريات القضاة بالمملكة

أعلن الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي عن تنظيم مباراة لتوظيف 300 قاضيا تجرى أيام 26 و 27 و 28 يوليوز 2024 بمدينة الرباط وبمدن أخرى عند الاقتضاء.

وتعتبر المرة الأولى التي يعهد فيها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهام الاعلان والإشراف عن مباراة الملحقين القضائيين، بعدما كانت من اختصاص ومهام وزارة العدل.

وجاء هذا التغيير بناء على المقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء الداخل حير التنفيذ رسميا شهر غشت 2023، والذي نص في المادة 30 منه على “الإعلان بكل الوسائل المتاحة، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس”.

ومن بين الإجراءات الجديدة المُحدثة كذلك على مباراة الملحقين القضائيين هي شرط التوفر على شهادة الماستر بدل الاجازة، حيث نصت المقتضيات الجديدة على فتح المباراة حصرا في وجه حاملي شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص.

كما حتث الاجراءات الجديدة على حضور اختصاصيين نفسيين للاختبارات، ينجزون تقريرا مفصلا حول سلامة القوى العقلية والذهنية والنفسية للمترشحين، يرسب على إثره كل مترشح كان تقريره سلبيا.