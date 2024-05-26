بعد ايداعه السجن ..”الاستقلال” يجمد عضوية “زيويو” مدير بنك تطوان

قرر حزب الاستقلال في تطوان، تجميد عضوية دانيال زيوزيو، المتابع على ذمة تهم تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس

ويشغل “زيوزيو” منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، مكلفا بالشؤون الرياضية. وقد كان أيضا عضوا في اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني الذي يعاني من صعوبات منذ العام الفائت

وأكد حزب الاستقلال أنه جمد عضوية “زيوزيو” من جميع المهام الحزبية والتنظيمية إلى حين أن يقول القضاء كلمته الفيصل في القضية، وما سيترتب عنها لاحقا من إجراءات تأديبية في حق المعني بالأمر.

وأوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، الأربعاء الفارط مدير وكالة بنكية بتطوان، تابعة لفرع إسباني، وإطارا بنكيا، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

وتأتي عملية التوقيف بناء على شكاية ضد مدير الوكالة البنكية وموظف بها، المشتبه في تلاعبهما في ودائع زبائن الوكالة، من شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى