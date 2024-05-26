ثاني جماعة بسوس تعتمد علامات التشوير بالامازيغية

2024-05-26 / 16:56
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بعد الجماعة الترابية الدشيرة الجهادية بانزكان ، التي كانت سباقة في وضع أول علامة تشوير ” قف ” بالأمازيغية ، لتأتي بعدها الجماعة الترابية أنزي بإقليم تزنيت، بعد قيامها بتثبيت علامات التشوير و التوجيه بمختلف المسالك الطرقية بدائرة تيرمسان باللغة الأمازيغية.

وتم تنصيب هذه العلامات باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية والفرنسية، وذلك تنزيلا للطابع الرسمي للغة الأمازيغية التي نص عليها الفصل الخامس لدستور 2011.

وأشاد مجموعة من المواطنين بهذه الخطوة التي تأتي في إطار النهضة التي تشهدها اللغة الأمازيغية بالمغرب، على شتى المستويات والأصعدة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن.

2024-05-26 / 16:56
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