النرويج تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني أوراق اعترافها بدولة فلسطين
سلّم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أوراق اعتراف النرويج بدولة فلسطين.
ويجتمع مصطفى أيضا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين.
وتعترف نحو 140 دولة بالدولة الفلسطينية ولكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لم تعترف بها بعد.
وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.
19 تعليقات
دولة فلسطين قائمة .
الذي لا يقر بذلك استخف بعقله
تحية لهؤلاء الشرفاء،
فاش غادي ينفع هاد الاعتراف إلى كانت أغلب الدول معترفة سابقا وحدث ما حدث أمام أعين العالم
دمتم في خدمة الإنسانية
الله أكبر الله اكبر
شكرا لهذا الشعب العظيم
متى نرى اعتراف العرب بدوله فلسطين؟
الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم نصرك الذى وعدت عبادك
الحمد الله هذا كل بفضل رجال المقاومة والخير مزال ان شاء الله
تحيه للشعب النرويجي
فلسطين حره عربيه ابيه ..
ابطال النرويج واسبانيا وايرلندا
شكرا النرويج وشعبها
تحيا دولة فيلسطين
اللهم انصر اخواننا في فلسطين
حماس منتصرة أن شاءالله نصر من الله وفتح قريب
اللهم انصر اخواننا المجاهدين
اللهم نصر أهل غزه
لك الله يافلسطين بعدما كنت دولة اصبحت تشحتين الاعتراف من الكفار