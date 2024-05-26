النرويج تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني أوراق اعترافها بدولة فلسطين

2024-05-26 / 15:35
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سلّم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أوراق اعتراف النرويج بدولة فلسطين.

ويجتمع مصطفى أيضا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين.

وتعترف نحو 140 دولة بالدولة الفلسطينية ولكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لم تعترف بها بعد.

وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.

2024-05-26 / 15:35
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‫19 تعليقات

  3. فاش غادي ينفع هاد الاعتراف إلى كانت أغلب الدول معترفة سابقا وحدث ما حدث أمام أعين العالم

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