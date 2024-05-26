مراكش : وفاة شخص خمسيني بعد توقيفه بمذكرة بحث
علم لدى ولاية أمن مراكش أن شخصا يبلغ من العمر 55 سنة، كان موضوع إجراءات بحث من قبل مصالح منطقة أمن المحاميد بنفس المدينة، توفي مساء أمس السبت 25 ماي الجاري، أثناء نقله للمستشفى.
وقد جرى توقيف الهالك ليلة أمس السبت بالشارع العام، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله في حدود الساعة التاسعة ليلا إلى المستشفى للعلاج، حيث توفي قبل ولوجه المؤسسة الصحية.
وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
14 تعليقات
الله يرحمه ويوسع عليه ويبدل محبته بالصبر أن شاء الله
الله يرحمو ويوسع عليه ويسكنه فسيح جناته
انالله و انا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة و ثبته عند السؤال امين.
ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنها فسيح جناته
ربي يرحمو برحمته الواسعة
ربي يرحمو برحمته الواسعه
ربي يرحمو ويجعل قبره روضه من رياض الجنه و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله إنا إليه راجعون
ربي يرحمو ويجعل مئواه الجنة
انا لله وانا إليه راجعون رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يارب العالمين
الله يرحمو ويغفر له ويسكنه الجنة والفردوس الاعلى انا لله و إن اليه راجعون عظم الله اجركم