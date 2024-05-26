جرسيف: وفاة شخص بكورونا
صورة تعبيرية

مراكش : وفاة شخص خمسيني بعد توقيفه بمذكرة بحث

2024-05-26 / 15:10
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علم لدى ولاية أمن مراكش أن شخصا يبلغ من العمر 55 سنة، كان موضوع إجراءات بحث من قبل مصالح منطقة أمن المحاميد بنفس المدينة، توفي مساء أمس السبت 25 ماي الجاري، أثناء نقله للمستشفى.

وقد جرى توقيف الهالك ليلة أمس السبت بالشارع العام، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله في حدود الساعة التاسعة ليلا إلى المستشفى للعلاج، حيث توفي قبل ولوجه المؤسسة الصحية.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

2024-05-26 / 15:10
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