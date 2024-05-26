إحباط محاولة تهريب أزيد من 400 كيلوغراما من المخدرات بميناء طنجة المتوسط

تمكنت مصالح الأمن الوطني والجمارك، بميناء طنجة المتوسط، من إحباط محاولة تهريب 467 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع تحمل لوحات ترقيم إحدى الدول الأوروبية، بعد إجراءات للمراقبة الحدودية المشتركة.

وقد مكنت هذه العملية الأمنية، من حجز كميات المخدرات المهربة، مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة التي كانت تنقل شحنة مواد فلاحية موجهة للتصدير، كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائقها، وهو مواطن من جنسية هنغارية يبلغ من العمر 27 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.