في يوم واحد ..وفاة طفل وشاب غرقا في حوضين مائيين ضواحي قلعة السراغنة
.هبة بريس / الرباط
علم ان عناصر الوقاية المدنية، تمكنت صباح امس السبت، من انتشال جثة شاب من مواليد 1995 قضى نحبه غرقا بأحد الأحواض المائية الخاصة المتواجدة بجماعة اولاد يعكوب.
وقالت مصادر صحفية مصادر ،ان الضحية يننحدر من جماعة تاوزين وكان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية.
وفي حادث مشابه وبالضبط على مستوى دوار الطبايبية تم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 8سنوات
و لقي الطفل مصرعه غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجد بجماعة لعرارشة.
وقد تم نقل جثة الطفل والشاب لمستودع الأموات بمدينة قلعة السراغنة تمهيد لإخضاعهما لتشريح طبي يحدد طبيعة الوفاة،
41 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
رحمهم الله. رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله و انا اليه راجعون
انا لله و انا اليه راجعون
الله يرحمهما ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته ويلهم اهلهما الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
الله يرحمهما ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته ويلهم اهلهما الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لهما و ارحمهما برحمتك الواسعة
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الا بالله انا الله وانا اليه راجعون الله مأعطى والله مأخد وكل شي مسمي لي اجله ربي يرحمهم ويغفرلهم يارب وربي يسلم
إنا لله وانا إليه راجعون البقاء والدوام الله ربي يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مئواهم الجنة ويصبر اهلهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انالله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
نسأل الله السلامة للجميع
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم