في يوم واحد ..وفاة طفل وشاب غرقا في حوضين مائيين ضواحي قلعة السراغنة
.هبة بريس / الرباط
علم ان عناصر الوقاية المدنية، تمكنت صباح امس السبت، من انتشال جثة شاب من مواليد 1995 قضى نحبه غرقا بأحد الأحواض المائية الخاصة المتواجدة بجماعة اولاد يعكوب.
وقالت مصادر صحفية مصادر ،ان الضحية يننحدر من جماعة تاوزين وكان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية.
وفي حادث مشابه وبالضبط على مستوى دوار الطبايبية تم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 8سنوات
و لقي الطفل مصرعه غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجد بجماعة لعرارشة.
وقد تم نقل جثة الطفل والشاب لمستودع الأموات بمدينة قلعة السراغنة تمهيد لإخضاعهما لتشريح طبي يحدد طبيعة الوفاة،
30 تعليقات
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
ربي يرحمهم ووسع عليهم أن لله وان اليه راجعون
ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة يرزق اهلهم الصبر والسلوان إن لله وإليه راجعون
ربي يرحمهم ويسكنهم الفردوس ويصبر والديهم
الله يرحمهم ويجعل مثواه الجنه يارب
ربي يرحمهم
ربي يرحمهم ويصبر والديهم
ربي يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته
ربي يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته يارب العالمين
ربي يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته يارب العالمين
ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
ربي يرحمهم ويصبر والديهم
ربي يرحمهم ويصبر والديهم
إن الله وإن إليه راجعون
ربي يرحمهم ويغفرلهم ويصبر اهلهم
ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين
الله يرحمهم و يغفر لهم
ربي يرحمهم برحمنو الواسعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم