في يوم واحد ..وفاة طفل وشاب غرقا في حوضين مائيين ضواحي قلعة السراغنة

.هبة بريس / الرباط

علم ان عناصر الوقاية المدنية، تمكنت صباح امس السبت، من انتشال جثة شاب من مواليد 1995 قضى نحبه غرقا بأحد الأحواض المائية الخاصة المتواجدة بجماعة اولاد يعكوب.

وقالت مصادر صحفية مصادر ،ان الضحية يننحدر من جماعة تاوزين وكان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية.

وفي حادث مشابه وبالضبط على مستوى دوار الطبايبية تم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 8سنوات

و لقي الطفل مصرعه غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجد بجماعة لعرارشة.

وقد تم نقل جثة الطفل والشاب لمستودع الأموات بمدينة قلعة السراغنة تمهيد لإخضاعهما لتشريح طبي يحدد طبيعة الوفاة،