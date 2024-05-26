بنكيران : سعيد برفض السلطات المغربية تنظيم نشاط يدعم استقلال منطقة القبائل

أعرب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله ابن كيران، نهاية الاسبوع عن سروره برفض تنظيم نشاط،باكادير جنوب المملكة، يدعو إلى “دعم استقلال” منطقة القبائل في الجزائر.

وفي رسالة لابن كيران، أعرب عن “فرحته وسعادته الشديدة” بالقرار الصادر قبل أيام عن والي جهة سوس ماسة، والمتعلق برفض تنظيم نشاط يدعو إلى دعم استقلال منطقة القبائل في الجزائر.

وقال بن كيران في كلمة له أن “المغرب ضد تشتيت الدولة الجزائرية، بل إن المغرب ساهم في استقلالها مساهمة الرجال الكبار الشرفاء”

وكشف بنكيران في كلمته التي نشرها خسابه الشخصي أن لديه معلومات من الملك محمد السادس أنه “لن يفعل أي شيء فيه سوء اتجاه الجزائر”.

وأضاف المتحدث قائلا انه “لا يمكن للجزائر أن تحل مشاكلها من خلال الصراع مع المغرب، كما لن تكون هناك هيمنة مغربية على الجزائر أو هيمنة جزائرية على المغرب، لأننا عمليا بين مسارين؛ إما الصراع المستمر منذ عقود، أو التعاون والتفاهم والمحبة”.