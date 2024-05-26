بالقفطان المغربي .. “ليلى الحديوي” في كامل أناقتها على البساط الأحمر

2024-05-26 / 11:37
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تلألأت متعددة المواهب المصممة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي ، بالقفطان المغربي، على البساط الأحمر في حفل مهرجان كان السينمائي لسنة 2024 في نسخته 77.

واختارت الحديوي ارتداء قفطان مغربي من تصميمها الخاص، باللون الأسود ومزين بورود ملونة مع حزام طويل أسود، نسقته مع حقيبة من ماركة عالمية باللون الأخضر الملكي، وفي الأكسسوارات اكتفت بقلادة على شكل أفعى.

وتقاسمت ليلى الحديوي مع متابعيها على حسابها الشخصي بـ”الإنستغرام”، صورا وفيديوهات لإطلالتها في المهرجان العالمي.

و سبق للمبدعة ليلى الحيدوي المشاركة في هذا المحفل السينمائي العالمي لعدة مرات، الذي يعد فرصة للفنانين المغاربة لتطوير مستواهم و الإستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال الفن السابع.

2024-05-26 / 11:37
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