في عمل استفزازي ..” شركة تونسية” بالبيضاء تبتر خريطة المغرب
علم ان شركة تونسية بالدار البيضاء قامت في عمل استفزازي بيتر الخريطة المغربية في ملصق اشهاري وضع على بوابة نفس الشركة
وقالت مصادر الموقع إن تفاعل السلطة المحلية أمس السبت كان سريعا حيث توجهت عناصر من الأمن إلى مقر الشركة وجرى سحب الملصق والقيام بالمتعين
ورفض مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفعل ” الاستفزازي ” الغير المعقولةسيما وان الشركة التونسية تتواجد بأرض الوطن فيما طالب البعض الٱخر بمقاضاة المسؤول عن الشركة حتى يكون عبرة للٱخرين.
وتخوف مغاربة على منصات التواصل الإجتماعي ان تكون هذه الشركة متشبعة بالفكر الانفصالي سيما وان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق وقام بتخصيص استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ما تسبب في غضب السلطات المغربية التي ردت باستدعاء سفيرها هناك
45 تعليقات
لا للخونة والماجورين المغرب بلد الرجال الشجعان يجب أن يطرد هدا الماجور عميل الكتبرانات تونس أصبحت مقاطعة تابعة للكراغلة فلا تقة فيها. الله الوطن الملك.
تونسي يقيم بطنجة يقول:
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اغلب الظن ان المعني بالامر ارتكب خطا غير مقصود. لانه لا يستطيع تحدي جهارا نهارا كل المغاربة والتونسيين المقيمين بالمغرب والذين يكنون لهذا البلد واهله كل الاحترام ويعترفون بالجميل لهذا البلد المضياف
صراحة هاد الفاسدين خاص تخلا دار بوهوم وحوش الغابة ديال الخلا
سيادة وطننا هي من قدس الاقداس، و هده الشركة تستحق الاقفال و الطرد من المغرب.