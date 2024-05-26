في عمل استفزازي ..” شركة تونسية” بالبيضاء تبتر خريطة المغرب

2024-05-26 / 11:22
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علم ان شركة تونسية بالدار البيضاء قامت في عمل استفزازي بيتر الخريطة المغربية في ملصق اشهاري وضع على بوابة نفس الشركة

وقالت مصادر الموقع إن تفاعل السلطة المحلية أمس السبت كان سريعا حيث توجهت عناصر من الأمن إلى مقر الشركة وجرى سحب الملصق والقيام بالمتعين

ورفض مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفعل ” الاستفزازي ” الغير المعقولةسيما وان الشركة التونسية تتواجد بأرض الوطن فيما طالب البعض الٱخر بمقاضاة المسؤول عن الشركة حتى يكون عبرة للٱخرين.

وتخوف مغاربة على منصات التواصل الإجتماعي ان تكون هذه الشركة متشبعة بالفكر الانفصالي سيما وان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق وقام بتخصيص استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ما تسبب في غضب السلطات المغربية التي ردت باستدعاء سفيرها هناك

2024-05-26 / 11:22
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‫24 تعليقات

  1. يجب طرد هذه الشركة بسرعة من هنا يتبين أن صاحب الشركة تبوني والشرطة ممولة من طرف الكابرانات لستفزاز المملكة الشريفة الى الجحيم لكل من سولت له نفسه ان يستفز المغرب والصحراء مغربية وشعارنا الله الوطن الملك

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