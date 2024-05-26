في عمل استفزازي ..” شركة تونسية” بالبيضاء تبتر خريطة المغرب

2024-05-26 / 11:22
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علم ان شركة تونسية بالدار البيضاء قامت في عمل استفزازي بيتر الخريطة المغربية في ملصق اشهاري وضع على بوابة نفس الشركة

وقالت مصادر الموقع إن تفاعل السلطة المحلية أمس السبت كان سريعا حيث توجهت عناصر من الأمن إلى مقر الشركة وجرى سحب الملصق والقيام بالمتعين

ورفض مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفعل ” الاستفزازي ” الغير المعقولةسيما وان الشركة التونسية تتواجد بأرض الوطن فيما طالب البعض الٱخر بمقاضاة المسؤول عن الشركة حتى يكون عبرة للٱخرين.

وتخوف مغاربة على منصات التواصل الإجتماعي ان تكون هذه الشركة متشبعة بالفكر الانفصالي سيما وان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق وقام بتخصيص استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ما تسبب في غضب السلطات المغربية التي ردت باستدعاء سفيرها هناك

2024-05-26 / 11:22
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‫12 تعليقات

  1. يجب طرد هذه الشركة من ارض الوطن حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه عداء وحدتنا الترابية

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  2. عوض التكالب على الوحدة الترابية للمملكة المغربية العظيمة على القياده في تونس و الشعب التونسي المطالبة ب المدن المغتصبة عنابة… و الصحراء الغربيه التونسية المغتصبة في عهد الجزاءر الفرنسية تحيا المملكه المغربيه العظيمة ويسقط العدو الكيان الجزائري

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  4. المغاربة لا يخافون من ناكري الجميل الذين يبيعون كرامتهم من أجل براميل الغاز الموزع من طرف الكبرنات بشروط ملزمة للخنوع،يجب إعادة تربية صاحب هذه الشركة ابن ولاية من ولايات التابعة للززاير الكبرناتية ، الذي ننصحه أن يفتح شركته في الززاير الكرغولية المقاطعة

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  6. حتا شركة استرة زينيكا راه مقطعة الخريطة المغرب والمشكلة مغاربة كي خدمو فيها ومامسوقينش اهم حجا عندهم هو المنصب ومن اول يوم بدات تلقح فناس وهيا محيدة الصحراء المغربية مفهمتش علاش ناس مدواوش عليها واش غير على وديت لقاح …

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  7. شكرا اولا للفرقة الوطنية ليقضتها و تدخلها السريع. هذه الامور في لا يجب ان تمر مرور الكرام ☹️. الوحدة الترابية خط احمر يجب الضرب من حديد و تغريم هده الشركة و التحقق من نيتها المبيتة للفكر الذي تسوقه في بلدنا الحبيب التي لا تحترم البلد الذي يحتويها و تاخد من خيره . يجب ان تعتذر رسميا للهذا الخطأ الجارح الذي قامت به و لن نرضى الا بذالك كشعب مغربي حر . الصحراة مغربية حتي يرث الله الارض و ما فيها

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  8. راه ماشي الباطرون اللي لصقوا بيدوا كنظن انه خطأ. سبحان اللي مايخطا. الشركة رآها في المغرب غادا تلتزم بالقانون المغربي. و رجال الأعمال كيعرفوا غير الرباح و الخسارة. و ملي هذه الشركة كتيره المغرب علاش جات ليه. فكروا شوية راه تونس كتقلب على المستثمرين بالطريق الناشف. خليو الناس يخدموا على رأسهم. و السلطة قادة براسها.

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  9. يجب طرد الشركة…فلسنا في حاجة إلى أي شراكة مع تونس الخائنة الناكرة الجميل وخاصة ذلك البيدق المنزوع من رحمة الله الذي يحكمها

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  10. اصبحت خريطة المغرب كاملة ترعب الأعداء حتى داخل الوطن …ماذا تنتظر السلطات لطرد هؤلاء السفلة من أرضنا الغالية.لا علاقة و لا شراكة مع هذا البلد الناكر للجميل.

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  11. إستفزازنا في قعر دارنا والرد بسيط من السلطات المغاربة ياله من دولة لو فعل المغربي بشيء من هذا القبيل في دولة ما لكان مصيره السجن في الحين ولكن دولتنا لاحول ولاقوة لنا فيها تعجبك غير فالمواطنين

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  12. أصبح بعض التونسيين الموالين لقيس. لا تقة فيهم مثلهم مثل النظام الاهبل بجوارنا. أصبحوا شيعيين. موالين لإيران. هذه الشركة الحذر منها. تلقت أوامر خارجية. خونة المنطقة المغاربية.

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