في عمل استفزازي ..” شركة تونسية” بالبيضاء تبتر خريطة المغرب
علم ان شركة تونسية بالدار البيضاء قامت في عمل استفزازي بيتر الخريطة المغربية في ملصق اشهاري وضع على بوابة نفس الشركة
وقالت مصادر الموقع إن تفاعل السلطة المحلية أمس السبت كان سريعا حيث توجهت عناصر من الأمن إلى مقر الشركة وجرى سحب الملصق والقيام بالمتعين
ورفض مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفعل ” الاستفزازي ” الغير المعقولةسيما وان الشركة التونسية تتواجد بأرض الوطن فيما طالب البعض الٱخر بمقاضاة المسؤول عن الشركة حتى يكون عبرة للٱخرين.
وتخوف مغاربة على منصات التواصل الإجتماعي ان تكون هذه الشركة متشبعة بالفكر الانفصالي سيما وان الرئيس التونسي قيس سعيد سبق وقام بتخصيص استقبال رسمي لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ما تسبب في غضب السلطات المغربية التي ردت باستدعاء سفيرها هناك
5 تعليقات
يجب طرد هذه الشركة من ارض الوطن حتى تكون عبرة لمن سولت له نفسه عداء وحدتنا الترابية
هؤلاء ياكلون الغلة ويسبون الملة لعنة الله عليهم قلة الحياء هاذي والبسالة.
المغاربة لا يخافون من ناكري الجميل الذين يبيعون كرامتهم من أجل براميل الغاز الموزع من طرف الكبرنات بشروط ملزمة للخنوع،يجب إعادة تربية صاحب هذه الشركة ابن ولاية من ولايات التابعة للززاير الكبرناتية ، الذي ننصحه أن يفتح شركته في الززاير الكرغولية المقاطعة
لا يجب التساهل في مثل هذه الاموربل الضرب من حديد لان الامريخص الوطن
حتا شركة استرة زينيكا راه مقطعة الخريطة المغرب والمشكلة مغاربة كي خدمو فيها ومامسوقينش اهم حجا عندهم هو المنصب ومن اول يوم بدات تلقح فناس وهيا محيدة الصحراء المغربية مفهمتش علاش ناس مدواوش عليها واش غير على وديت لقاح …