برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الثانية تواليا

توج فريق برشلونة الإسباني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة (2 – صفر)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب “سان ماميس” بمدينة بلباو الإسبانية.

وسجلت أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس الهدفين في الدقيقتين (د63، د90+2).

واحتفظ فريق برشلونة بهذا الفوز بلقبه للعام الثاني تواليا، بعدما حققه على حساب فولفسبورج الألماني بنتيجة (3 – 2) في النسخة الماضية.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لبرشلونة في تاريخه بالبطولة التي رفع كأسها لأول مرة في عام 2021، محققا بذلك لقبه الثالث في النسخ الأربع الأخيرة.

ويملك ليون الفرنسي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب المسابقة بثمانية ألقاب، مقابل 5 ألقاب لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، و4 ألقاب لفريق أوميا السويدي، و3 ألقاب لبرشلونة.

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