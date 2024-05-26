طقس الأحد..طقس حار نسبيا ببعض مناطق البلاد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار محليا بكل من السهول الشمالية والوسطى، وبالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية وكذا شمال الأقاليم الجنوبية…

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سهول المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أيضا نزول قطرات مطرية مرفوقة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تناثر الغبار محليا بكل من جنوب البلاد، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسهول الوسطى للمحيط الأطلسي والأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 09 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، و ما بين 17 و 23 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس واللكوس وداخل منطقة الغرب وبأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستستمر في الارتفاع فوق معظم جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والمهدية وهائجا ما بين الجرف وطانطان، وسيصبح هائجا محليا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين الصويرة وطانطان وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.