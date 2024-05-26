بعد تصريح وهبي..الفنادق تستغني عن طلب عقد الزواج للكوبل المغربي
هبة بريس – قسم التحرير
بدأت بعض المؤسسات الفندقية بالمدن السياحية الكبرى، بالغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت ، وذلك عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب.
ونشرت عدد من الوحدات الفندقية قرار الغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت والتي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .
وكان رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، قد طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
ويعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر “لا سند قانوني له”.
واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين ، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
49 تعليقات
تحية لهذا الوزير الشجاع و ليذهب المنافقون إلى الجحيم
تايوجد لسياح كاس افريقيا و العالم .كلشي على موكا.
هدشي كنضنو جد عادي اصلا حنا في بلد تحل وتبيح الخمر وحفلات وكبريات ووووووووووالخ اين المشكل في دالك واش تتكلمون على فساد ودين اصلا لا يطبق كما امره الله تعالى اذن اين المشكل … لان اغلب ناس يأكلون اربا وكلشي تتعامل بربا وفنادق وبيوت كثير منها فيها دعارة والفساد كنضن هو قال كلام هههههه صحيح علاش تنضرك شمس بالغربال ونحن اغلبيتنا من يساهم في كثير من انواع الفساد !!!؟؟؟؟ نصيحتي لكل واحد ان يتقي الله في نفسه وينتضر امر الله فأن الله سوف يحكم بأمره وكل واحد يدها فصلاتو ودينو وولداتو لاننا اصبحنا في زمان النفاق الاصطناعي الى من رحم ربي اللهم اجعلني من المتقين قسمنا بالله من يريد الاخرة والجنة يسعى لها ويقيم الليل ويصدق ويزكي ويحفض بصره ولسانه ويقي اعارض الناس ولا يتبع الحرام اينما كان فوالله ربي لن يخدله وسوف يكون من الصالحين واصحاب الجنة ان شاء الله اللهم جعلنا منهم
يقول المثل اذا لم تستحي ففعل ماشئت، لست انت من يقول يوجد قانون ولا يوجد قانون، هناك مؤسسات تهتم بذالك ، تصريحاتك كهذه لها ابعاد خطيرة و الذليل أن بعض الفنادق ان بعض الفنادق الغت وتيقة رسمية بدون سند قانوني، اي انها في المستقبل يمكن ان تلغي وتيقة أخرى مهمة بمجرد تصريح لوزير ، وفهم . الفنادق تابعة لوزارة العدل أو الى وزارة أخرى…..
يقول وهبي المتعجرف ‘لا سند قانوني لعقد الزواج’…. واش كاين شي سند قانوني أكبر من القرآن و حديث الرسول ص لي تا يقول بأنه ما إختلى رجل و امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما يا وهبي الشيطان???????????
الأخ يقول الحق عند وزير العدل .الأخ يبرد على نفسه كنت باغي تسافر فكر في العقد الزواج انت وزوجتك قبل متجمع اي شيء من اغراضك يأخ المتفهم ولا لقيتها حجة بممارسة الفساد .حسبي الله ونعم الوكيل .قال ليك شحال من واحد كينسى عقد الزواج . يفتكر انو مسافر إلى مكان غير بيتوا
اظن ان هذا الوزير يجب أن يقال من منصبه لانه اكثر من الخرجات الا مسؤولة بدءا بسحبه للقانون الجنائي الذي يجرم الاثراء غير المشروع ثم ترحيبه بقبول المساعدات من جيران السوء أثناء زلزال الحوز وكلام لا يليق بوزير كتصريحه(باه عندو الفلوس وقرا ولدو في الخارج) وحشر أنفه في المدونة التي َربما ستكون من تداعياتها هذا التصريح الاخير حول الفنادق
ولماذا لانجعل له سند قانوني ونتقي شر الفحشاء بتجهيز او دعارة مرخصة سيجر على المجتمع المغربي المسلم تبعيات خطيرة من أطفال بدون أب ناهيك عن اللقطاء أما الغضب الإلهي أدعو الله أن يصبه على من أباح وشرع الفساد بين العباد وأن يعجل بهلاكه عاجلا وأن يحفظ المغرب ملكا وشعبا من الفجار المفسدين.
20عام وهو يبحث عن سند للدعارة والفساد والبغاء ولم يجده في القانون الجناءي المغربي بحال 20عام وهو يبحث عن طلب وثيقة الزواج من الفنادق للزبناء هناك ارتباط بين البحث عن المستند القانوني
الوزير ربما يرى بعين واحد .