بعد تصريح وهبي..الفنادق تستغني عن طلب عقد الزواج للكوبل المغربي
هبة بريس – قسم التحرير
بدأت بعض المؤسسات الفندقية بالمدن السياحية الكبرى، بالغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت ، وذلك عقب كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم قانونية هذا المطلب.
ونشرت عدد من الوحدات الفندقية قرار الغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج للمبيت والتي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي .
وكان رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عزيز مكنيف، قد طالب بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج.
وذكرت المراسلة، أن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية.
ودعت المراسلة، إلى حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الاجتماع، الذي سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الزبناء بوثيقة عقد الزواج.
ويعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل الذي أثاره تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مفاده أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للنزلاء الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر “لا سند قانوني له”.
واعتبر وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين ، الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
26 تعليقات
هذا القرار سيسهل عمل الشرطة لاقتحام الفنادق و ضبط المتلبسين هذا فيلم نقي و المفاصلة غاتكون نقية ههههههه بشعار الفساد لغير المسلمين كالخمر عند شراءه حلال لكن عند مغادرة محل بيعه بامتار يصبح ممنوعات عن المسلمين فهم تصطا
كفى من النفاق الفساد موجود الزنا موجودة الدعارة موجودة ابناء الزنا موجودين وهبي كانت له الجرأة لفضح الطابوهات اكبر الشعوب نفاقا هم المسلمون يقولون قال الله قال الرسول وهم اكبر الفاسدين هم اكبر اللاهتين وراء النساء رجاءا لاتختبئوا وراء الدين من اراد طريق الله فليفعل ومن اراد الفاحشة فله مااراد لاتنصبوا أنفسكم تقاة وانتم اكبر الفاسقين المساجد مفتوحة والفنادق مفتوحة ولاسلطة لاحد على احد في بين العبد وربه ان ألله يهدي من يشاء
الفصل 501 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:
“يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم، كل من أعد أو ساهم في إعداد وكر للدعارة أو البغاء أو الفساد، أو ساهم في استغلاله أو إدارتها أو تشغيلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو قدم المساعدة لأي شكل من أشكال الممارسات الإباحية أو الجنسية الغير مشروعة.هاذا الوزير حاصل على شهادة الإجازة في القانون . ولا يعرف الفصل 501 من القانون الجنائي ، وللاشارة فهذا الوزير مستواه التعليمي إجازة في القانون ولا يتوفر حتى على ماجيستير هاهما في الحمة عندنا شباب حاصلين على الماجيستير وعاطلين عن العمل المنصب كبير عليه ومنذ تعينه وهو وفي الاخير فهمنا ان هناك إرادة سياسية وراء تعينه في هذا المنصب السيد عندو أجندة غدي ينفذها وربي كبير
لا هذا يدافع عن العلاقات الرضائية والشواذ ودبا داز الفنادق باش يدخلو المال مزيان ويتحولون الى الفواحش والمناكر
السند القانوني يمكن سيادة الوزير أن تسنه انت ولك الاجر حتى تقطع الطريق على الزناة
ديما الرجاء العالمي ديما CODM